Con las elecciones del 2 de julio prácticamente encima, en la que San Juan votará gobernador y vice, el aspirante a la gobernación por San Juan Vuelve, José Luis Gioja, habló en el Café de la Política de lo que fueron las definiciones nacionales de Unión por la Patria. Tras la supuesta lista de unidad llevada adelante por la fórmula de Sergio Massa y Agustín Rossi (supuesta, ya que también jugará Juan Grabois junto a Paula Abal Medina), el actual diputado nacional pidió a todos militar la candidatura de Massa y dijo que el ministro de Economía representa al “campo nacional y popular”.

Gioja contó que, desde un primer momento, cuando se presentaron las candidaturas de Eduardo “Wado” De Pedro con Juan Manzur y de Daniel Scioli, él sabía que algo más iba a pasar, debido a que faltaban aún dos días para el cierre de listas. Así fue: UxP expuso a Massa y a Rossi como la lista de unidad.

“Apareció esta fórmula de unidad que yo aplaudo y celebro y reconozco el gesto en Daniel Scioli y sobre todo en Wado que ya tenía un armado. Creo que el armado que se ha hecho es bueno, por este tema de la unidad, porque es lo que necesitamos”, planteó.

En este sentido, reconoció la labor de Massa dentro del peronismo y dijo que tiene vocación para presidir, “algo que ya se venía notando”. De esta forma, pidió a todos militar su candidatura.

El candidato a gobernador de San Juan aseguró que la fórmula Massa- Rossi es el resultado del trabajo de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Esto es porque, conforme indicó, viene pidiendo unidad desde hace mucho e incluso fue la que propuso al jefe de Gabinete de la Nación como aspirante a vicepresidente.

La unidad que no se pudo

Finalmente, las dos facciones del justicialismo de San Juan, es decir, la de Gioja y el gobernador Sergio Uñac, no logró la unión para presentar listas nacionales. En este sentido, cada uno llevó lista propia y es en las PASO donde deberá dirimirse cuál de las dos finalmente competirá en las generales. Ante esta situación, el diputado nacional justificó por qué no pudieron jugar juntos: “El que conduce es el que tiene que convocar, si no hay voluntad del conductor no se puede llegar a una unidad. La política es diálogo para acordar, diálogo para solucionar”.

“San Juan Vuelve va a festejar”

Gioja planteó que está seguro que el próximo 2 de julio será electo gobernador junto con su compañero de fórmula, Fabián Gramajo. “El 2 de julio vamos a estar festejando”, dijo.