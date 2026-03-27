San Martín atraviesa un momento determinante en el Torneo de la Primera Nacional. Este viernes, por la séptima fecha de la Zona B, el Verdinegro recibirá a Racing de Córdoba con un solo objetivo en mente: ganar. El equipo sanjuanino llega a este compromiso necesitado de oxígeno tras una cosecha magra de puntos en el arranque del certamen.

Actualmente, el conjunto dirigido por Ariel Martos se ubica en el puesto 11 del grupo con solo 5 unidades, una posición que incomoda tanto al plantel como a los hinchas. La localía en el Pueblo Viejo debe volver a ser una fortaleza para empezar a escalar posiciones y prenderse en la lucha de arriba.

Los elegidos de Martos

Para este duelo crucial, el director técnico ya confirmó la lista de convocados. Entre los nombres destacados aparecen referentes como Nicolás Pelaitay y Maximiliano Velazco, junto a la cuota ofensiva de Nazareno Fúnez y Carlo Lattanzio.

El conjunto sanjuanino formaría con Sebastían Díaz Robles; Federico Murillo, Mauro Osores, Murillo Cocca y Hernán Zuliani; Acosta, Mercado, Hachen y Sebastián González; Nazareno Funez y Bruno Juncos.

Las autoridades del encuentro

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) designó a Maximiliano Macheroni como el árbitro principal para impartir justicia en Concepción. Estará acompañado por los asistentes Daniel Zamora y Alejandro Scheneller, mientras que Maximiliano Silcan oficiará como cuarto árbitro.

Se espera un gran marco de público en el Hilario Sánchez, entendiendo que un triunfo no solo sumaría tres puntos vitales, sino que también serviría como el envión anímico necesario para afrontar lo que resta de la primera rueda del torneo.

La lista completa de concentrados:

Arqueros: Maximiliano Velazco, Sebastián Díaz Roble.

Defensores: Mauro Osores, Julián Marchio, Facundo Nadalin, Manuel Cocca, Hernán Zuliani, Federico Murillo.

Volantes: Guillermo Acosta, Sebastián González, Nicolás Pelaitay, Sebastián Jaurena, Gabriel Hachen, Diego Mercado.

Delanteros: Nazareno Fúnez, Nicolás Iachetti, Nahuel Acosta, Genaro Rossi, Carlo Lattanzio, Bruno Juncos.