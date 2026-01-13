El Gobierno nacional destacó este martes la evolución de los precios tras conocerse que la inflación acumulada de 2025 cerró cerca del 31 % interanual, lo que representa la cifra más baja registrada desde 2017, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y proyecciones del mercado.

El dato de inflación anual se divulgó en simultáneo con la cifra de diciembre, que se situó en torno al 2,8 % mensual, y completó un año con una desaceleración pronunciada respecto a 2024, cuando la suba anual de precios fue de 117,8 %.

Publicidad

Desde la Casa Rosada, funcionarios y voceros oficiales celebraron el resultado como un logro de la política económica del Gobierno, resaltando no solo la reducción del ritmo de precios, sino también su mantenimiento sostenido por debajo de los niveles de dos dígitos tras meses consecutivos de variaciones moderadas.

En el análisis histórico, la última vez que la inflación anual fue tan baja fue en 2017, cuando se ubicó alrededor del 24,8 %, lo que convierte a 2025 en un punto de inflexión después de años de alta inflación y aceleraciones extremas.

Publicidad

Sin embargo, el reconocimiento oficial de este indicador no fue unánime. Sectores económicos y críticos advierten que, pese a la desaceleración, la inflación sigue siendo elevada en términos absolutos y que el efecto sobre el poder adquisitivo y el bolsillo de los hogares aún enfrenta desafíos, especialmente en rubros sensibles como alimentos y servicios.

Las estimaciones proyectadas por consultoras privadas para el cierre de diciembre (que colocaban la variación mensual entre el 2,3 % y 2,6 %) contribuyeron a consolidar este resultado y a darle al Gobierno un “dato para exhibir” como uno de los hitos de su gestión económica en 2025.

Publicidad

La celebración oficial sumó además el argumento de que la desaceleración inflacionaria es un paso hacia una mayor estabilidad macroeconómica, aunque analistas plantean que la agenda de políticas deberá enfocarse en recuperar salarios reales y el crecimiento sostenible, factores que no necesariamente se traducen de forma automática con la mera caída de la inflación.