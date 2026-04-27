Goyo, la película argentina en Netflix que explora el amor y el autismo

Dentro del catálogo de Netflix, una producción argentina logra distinguirse por su calidez y su mirada sobre los vínculos humanos. Se trata de Goyo, una propuesta que se aleja de los clisés románticos para sumergirse en la vida de un hombre con autismo que trabaja en un museo. Su mundo, regido por el orden y la previsibilidad, se ve sacudido por la irrupción de sentimientos inesperados hacia una compañera de trabajo.

La plataforma define esta producción como una pieza "excéntrica", "sutil" y "romántica", destacando su conexión directa con el arte y el diseño. El relato no solo explora el enamoramiento, sino que profundiza en el vértigo de abrirse al exterior cuando se ha vivido bajo una lógica rígida y segura. Es precisamente ese cambio en el equilibrio personal lo que impulsa el conflicto y la transformación del protagonista.

El elenco principal está encabezado por Nicolás Furtado, quien se aleja de sus papeles más rudos para explorar una vulnerabilidad notable. Lo acompañan figuras de gran trayectoria como Nancy Dupláa y Soledad Villamil, junto a las actuaciones de Pablo Rago y Cecilia Roth. Este grupo de intérpretes permite que la historia mantenga una sensibilidad auténtica, evitando caer en exageraciones al tratar temas complejos como la discapacidad intelectual.

Un punto fundamental en la creación de este proyecto fue la rigurosidad. Desde su presentación oficial, se informó que la película contó con asesoramiento y aval de especialistas y organizaciones vinculadas a la discapacidad intelectual y al espectro autista. Esta base sólida se traduce en una atmósfera visual y emocional donde el museo es mucho más que un escenario; es el refugio estético que contiene la trama.

En un ecosistema de contenidos veloces, esta obra elige el camino de la ternura y la contemplación. Con una propuesta que entrelaza el drama social y el romance, busca conectar con aquellos espectadores que aprecian los detalles íntimos. Es una apuesta por el descubrimiento emocional que demuestra que, a veces, para conmover no hace falta el impacto estruendoso, sino simplemente encontrar el tono adecuado para hablar de la diferencia y el deseo.