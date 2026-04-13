Grabaron a un exhibicionista cerca de la zona del Parque de Mayo

Una vecina de Capital denunció públicamente a un hombre que protagonizó un episodio de exhibicionismo en plena vía pública, en una zona muy transitada cercana al Parque. El caso generó preocupación entre los residentes del sector, que advierten que este tipo de situaciones obliga a extremar precauciones incluso en áreas de circulación habitual.

El hecho ocurrió durante la noche, cuando la mujer caminaba junto a su hija por calle Matías Zavalla, tras cruzar Falucho, en dirección a una heladería. Según relató la denunciante, el sujeto comenzó a acercarse de manera sospechosa apenas las vio. Para resguardar a la menor, la mujer decidió cambiar de posición y ponerse entre ambos. Fue en ese momento cuando el hombre habría intentado bajarse el cierre del pantalón, lo que desató una reacción inmediata.

"Le grité y lo enfrenté. No lo dejé hacer nada", contó la vecina. Ante los gritos, el individuo se mostró sorprendido y se alejó del lugar. Incluso intentó ingresar a una vivienda de la zona, aunque luego continuó caminando. Durante toda la secuencia, la mujer lo siguió increpando, mientras su hija lograba registrar imágenes y capturas de su rostro. El material fue difundido posteriormente en redes sociales con el objetivo de alertar a otros vecinos.

Sobre la actitud del hombre, la denunciante indicó que su reacción generó distintas interpretaciones. "Para mí le dio vergüenza cuando lo empecé a gritar, pero otros dicen que me hacía callar, como burlándose", expresó. Además, remarcó su indignación por lo ocurrido: "Es un tipo grande, da asco. No puede ser que no puedas salir tranquila a caminar y te pase algo así".

El caso encendió las alarmas en la zona cercana al Parque, donde los vecinos advierten que, pese a ser un sector de alto tránsito peatonal, episodios como este demuestran la necesidad de mantener la precaución y de no callar ante situaciones de acoso o exhibicionismo.