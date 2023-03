El pasado sábado un intenso temporal de lluvia y granizo afectó a gran parte de la provincia, provocando el daño en plantaciones de vides de productores de San Martín y Caucete, según detallaron desde la Dirección de Riego, Contingencias Climáticas y Economía Agropecuaria. Pese a la gravedad del fenómeno climático, destacaron que los daños no fueron significativos.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Pablo García, titular del área, explicó que el bajo número de denuncias está relacionado con las cosechas y con aquellos que ya no encuentran sentido a realizar el trámite. “En algunos casos los trabajadores ya cosecharon, por lo que no se vieron afectados y en otro, por los daños previos ya directamente no se acercaron por la dirección. Hasta el momento hemos recibido dos denuncias de productores de San Martín y una de Caucete”, dijo.

“Muchas hectáreas se vieron afectadas por las heladas tardías y el último granizo no significó un daño para los productores. Con las tres denuncias recibidas, el equipo de peritos ya se encuentran recorriendo las zonas afectadas para evaluar la posibilidad de la ayuda”, comentó García.

En cuanto a la ayuda de aportes no reembolsable, los productores podrán recibir dinero tanto provincial como nacional. “En el caso de los aporte de la provincia, unos 40 productores serán los primeros en recibirlo, posiblemente la próxima semana. Los expedientes ya están encaminados sólo resta el depósito de dinero”, afirmó el titular.

“En una segunda ronda de expedientes, son 90 productores más los que van a cobrar una vez que se termine con la primera tanda. En total son aproximadamente unos 200 trabajadores a los que se va a asistir”, mencionó.

Por otro lado, respecto la asistencia anunciada por parte de Nación cuando se declaró emergencia climática, el director de la repartición aseguró que el dinero ya fue transferido a la provincia y sólo resta que sea depositado en la cuenta de Agencia San Juan, quien será la encargada de realizar el pago. “Los productores que se anotaron en la ayuda provincial también están en condiciones de recibir la ayuda nacional”, concluyó.