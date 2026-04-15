Grave choque entre dos motos terminó con un herido en Capital

Un gravísimo siniestro vial se registró este miércoles en una de las intersecciones más transitadas de la Capital sanjuanina. Según pudo averiguar DIARIO HUARPE con fuentes policiales en el lugar, dos motociclistas protagonizaron un choque en la esquina de Avenida Libertador San Martín y calle Paula Albarracín de Sarmiento.

Los efectivos realizaron las pericias. FOTO DIARIO HUARPE.

Las motos involucradas son una Motomel Serie 2 de 150 cc y una Yamaha FZ de 150 cc. De acuerdo a las primeras pericias, el conductor de la Yamaha circulaba por calle Paula de sur a norte, mientras que el otro rodado salía por Libertador de este a oeste. El impacto fue de tal magnitud que ambos vehículos quedaron completamente enganchados, lo que hace presumir que circulaban a alta velocidad.

Uno de los motociclistas terminó herido. FOTO DIARIO HUARPE.

Ambos rodados eran conducidos por hombres de los cuales aún no trascendieron las identidades. Sin embargo, la peor parte se la llevó uno de los conductores que impactó su casco contra el pavimento.

Los vehículos terminaron en el pavimento. FOTO DIARIO HUARPE.

Debido a la gravedad de las lesiones, el hombre fue trasladado de urgencia al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson, donde ingresó en estado crítico. Los efectivos policiales trabajan ahora en el corte de tránsito para realizar las pericias correspondientes y determinar las responsabilidades de este nuevo choque que conmociona a la zona.