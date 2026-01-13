Grave denuncia de abuso a menores contra el esposo de Melissa Gilbert, Laura de Familia Ingalls

Timothy Busfield, el actor de The West Wing y esposo de Melissa Gilbert, enfrenta una orden de arresto emitida el 9 de enero de 2026 en Albuquerque, Nuevo México. El director, de 68 años, es acusado de dos cargos de contacto indebido con un menor y uno por abuso contra hermanos gemelos de 11 años.

Los menores trabajaron en la serie The Cleaning Lady, donde él era productor y director. Según la documentación policial, uno de los niños afirmó que los incidentes iniciaron cuando tenía 7 años, situando los supuestos actos entre noviembre de 2022 y la primavera de 2024.

La investigación se activó tras una alerta de un médico del University of New Mexico Hospital en noviembre de 2024 y una denuncia formal de la madre ante la policía y Servicios de Protección Infantil en octubre de 2025.

Las autoridades evalúan un patrón de "grooming", dado que Busfield cultivó una relación de confianza que incluyó la compra de regalos de Navidad y la asistencia a eventos sociales junto a Gilbert. Busfield, en declaraciones a los investigadores, afirmó: “podría haber habido algún contacto físico casual”, pero negó cualquier conducta criminal y sugirió que la familia podría estar resentida por decisiones de producción.

Ante la repercusión mediática sobre la figura de la inolvidable “Laura” de La familia Ingalls, Gilbert eliminó su cuenta personal de Instagram, manteniendo solo el perfil de su marca Modern Prairie. Warner Bros.

Television y la producción de la serie comunicaron que “están cooperando con las autoridades y que la seguridad de los menores en sus sets es una prioridad”. Hasta el momento, ni Busfield ni Gilbert han emitido declaraciones públicas directas sobre el proceso judicial en marcha.