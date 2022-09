Andrés Ortega, director de Áreas Protegidas de la Secretaría de Ambiente de la Provincia, confirmó la noticia: “Este miércoles los interesados en adjudicarse la obra para retirar todos los postes de luz en desuso en el Parque Provincial Sarmiento presentaron las ofertas”, dijo a DIARIO HUARPE. “Es una obra que teníamos que hacer desde hace tiempo, justamente para mejorar el área y evitar la contaminación visual”, agregó.

En total son 205 postes de luz ubicados en la zona del Área Natural Protegida. Los mismos se instalaron a finales de la década del '60 cuando se hizo la batería de pozos para extraer agua subterránea del lugar y con ellas paliar la gran sequía de la época, que duró desde 1966 hasta 1971, con el pico de más bajo de escurrimiento en 1968.

Publicidad

En este caso, y teniendo en cuenta la inestabilidad económica del país, se decidió no fijar un presupuesto oficial para la licitación y esperar las ofertas de los interesados.

Ortega explicó que a partir de ahora comienza el proceso de evaluación de las carpetas presentadas por los oferentes y si todo está bien, a fin de mes o principios de octubre podrían comenzar a realizarse los trabajos.

La obra está contemplada dentro del plan de recuperación del parque, que este año sufrió el incendio más grande de su historia (se quemó más del 80% del área natural).

En total son 205 postes de luz ubicados en la zona del Área Natural Protegida.

El funcionario confirmó que por estos días siguen trabajando fuertemente en el Plan de Manejo del Área Natural Parque Provincial Sarmiento y que hoy ya están en la etapa de recopilación de datos.

Publicidad

“Estamos en medio del rompecabezas”, dijo Ortega. Porque en esta etapa se manejan distintos temas a la vez. Por un lado, la parte biológica (flora y fauna) y la geológica (suelo, geomorfología, tectónica, geología del lugar).

También se definen qué tipo de infraestructura se hará en un sector y otro que generen el menor impacto en el área, la cantidad de personas que pueden ingresar al parque en función a evidencias científicas y técnicas.

“Nosotros, como autoridad de aplicación, armamos este plan para determinar qué hay más por preservar, a qué se le puede dar uso, qué se puede mostrar para que no se genere impacto sobre la flora ni la fauna, principalmente en las épocas de apareamiento y nidificación”, subrayó.

Andrés Ortega, director de Áreas Protegidas de la Secretaría de Ambiente de la provincia.

Según explicó el funcionario, a la hora de elaborar un Plan de Manejo hay varios pasos que se tienen que cumplir.

“Primero se avanza sobre estos temas y después se arma ese rompecabezas. Se hace la propuesta de qué medidas de manejo se tienen que implementar para minimizar cualquier impacto en el lugar. Luego, la propuesta se vuelca a la sociedad, hay una devolución, retoques con las opiniones de la gente y a partir de ahí, se implementa el plan”.

Ortega estimó que el Plan podría estar terminado para el año que viene. “Ahora, si podemos antes, mejor”, dijo.

El Plan de Manejo determina qué tipo de actividades se pueden o no desarrollar en las áreas protegidas de la provincia. Se conoce al detalle los recursos naturales con los que cuenta cada área y se le da la importancia que merecen.

“Como sociedad tenemos que cuidar nuestras áreas protegidas, ser conscientes y muy responsables sobre ellas”, expresó Ortega. “Y no se trata de no usar estas áreas, todo lo contrario. Algunas actividades estarán prohibidas, pero otras no. Porque, como siempre digo, estos lugares son aulas a cielo abierto donde se aprende y toma conciencia del ambiente. Por qué tenemos tal o cual arbustiva, cuáles son nuestros animales autóctonos, por qué es importante protegerlos, por qué tenemos que ser sustentables en el tiempo. Es decir, revalorizar los recursos naturales que tenemos”, concluyó.