Helicópteros comenzaron a operar en Tucumán para reforzar la asistencia sanitaria y la provisión de alimentos en las zonas más afectadas por el fuerte temporal que provocó inundaciones, evacuaciones y cortes de acceso. Los operativos se concentran en localidades que quedaron aisladas por el desborde de ríos y los daños en la infraestructura.

Los equipos del Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) fueron trasladados por aire hacia áreas críticas como Monteagudo, donde iniciaron tareas de atención médica, entrega de medicamentos y acompañamiento a familias afectadas. El objetivo principal es garantizar asistencia inmediata a quienes no pueden acceder a centros de salud por vía terrestre.

El operativo incluye visitas domiciliarias, distribución de insumos esenciales y apoyo tanto a evacuados como a quienes permanecieron en sus viviendas tras el avance del agua. Además, se realizaron acciones preventivas en instituciones educativas, donde los agentes sanitarios brindaron asistencia y recomendaciones a cientos de estudiantes.

Desde estos puntos, los helicópteros también trasladan alimentos, medicamentos y recursos hacia comunidades que permanecen incomunicadas. En varios casos, la intervención aérea fue clave para sostener la asistencia en territorios donde el acceso terrestre quedó interrumpido.

Las autoridades destacaron que las lluvias alcanzaron niveles inusuales y obligaron a realizar múltiples evacuaciones. Entre las intervenciones más urgentes, se concretó el traslado de una mujer embarazada con hipertensión hacia un hospital, donde logró dar a luz sin complicaciones.

En paralelo, el sistema sanitario desplegó dispositivos móviles y carpas de atención en rutas cercanas a las zonas afectadas, con el fin de asistir a pacientes críticos y brindar contención a familias que inicialmente se resistían a evacuar, en especial niños y embarazadas.

El operativo continúa en distintas localidades del sur tucumano, mientras las autoridades evalúan daños y mantienen la asistencia en un contexto donde aún persisten zonas aisladas y condiciones climáticas adversas.