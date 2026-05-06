El mundo Boca pasó del desconcierto al alivio en menos de 24 horas. Tras la preocupante imagen que dejó la caída ante Barcelona en Ecuador por la Copa Libertadores, los estudios médicos trajeron tranquilidad respecto a la salud de Leandro Brey. El juvenil, que se convirtió en el guardián del arco xeneize ante la baja de Marchesín, no presenta una lesión de gravedad.

La alarma se encendió a los 22 minutos del encuentro en Guayaquil, cuando Brey protagonizó un duro choque con Byron Castillo. El impacto lo dejó tendido en el césped y, entre gestos de dolor y lágrimas, debió ser reemplazado por el experimentado Javier García, quien no tenía rodaje oficial desde la temporada 2024.

Solo un susto tras el golpe

Según los resultados médicos difundidos tras el regreso de la delegación al país, el arquero solo presenta un fuerte traumatismo en la zona del pubis. La inflamación inicial fue lo que le impidió continuar en el campo de juego, pero se descartó cualquier tipo de ruptura o lesión ósea que lo margine de las canchas por tiempo prolongado.

El foco puesto en el Torneo Apertura

Ahora, la disponibilidad del arquero queda sujeta a su evolución física en las próximas 48 horas. El entrenador Claudio Úbeda seguirá de cerca su recuperación, con la esperanza de poder contar con él para el trascendental duelo de este fin de semana.

Boca recibirá a Huracán este sábado a las 19:00 en la Bombonera. El partido no es uno más, ya que se disputa en el marco de los octavos de final del certamen doméstico. El ganador de esta llave deberá verse las caras en la siguiente instancia con el vencedor del cruce entre Argentinos Juniors y Lanús.

Si Brey responde bien a las cargas de trabajo y el dolor cede, será el titular para defender los tres palos ante el "Globo"; caso contrario, "Javi" García volverá a ocupar el puesto en el templo xeneize.