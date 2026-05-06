La posible suspensión de la Feria Minera en San Juan comenzó a ser evaluada ante la llegada del viento Zonda, según confirmó el director de Protección Civil, Carlos Heredia, quien advirtió sobre la intensidad del fenómeno y remarcó que se emitieron alertas y recomendaciones preventivas.

La realización del evento quedó bajo análisis frente al escenario climático. “Se han tomado las precauciones y los ajustes necesarios para que el evento se realice con medidas de seguridad, pero la situación es cambiante y se evalúa permanentemente”, indicó Heredia a DIARIO HUARPE, dejando abierta la posibilidad de modificaciones si las condiciones empeoran.

Respecto al evento, Heredia señaló que existe un trabajo coordinado entre distintas áreas. “La Secretaría de Seguridad, junto con la Policía y otros organismos, ha trabajado en la parte preventiva para asegurar estructuras y condiciones del evento”, explicó.

En esa línea, sostuvo: “Nosotros estamos en contacto permanente brindando información y recomendaciones, y los organizadores ya están actuando en consecuencia”. También subrayó: “Se están tomando todas las medidas necesarias para reducir riesgos”.

El director de Protección Civil fue claro al referirse a la definición sobre la realización de la feria. “En este nivel de alerta se emiten recomendaciones y advertencias, pero la decisión final corresponde a los organizadores del evento”, afirmó. Y añadió: “Nuestro rol es asesorar y advertir sobre los riesgos, para que las decisiones se tomen con la mejor información disponible”.

Alerta vigente y condiciones climáticas

“El viento Zonda se presentará durante la tarde y luego tendremos viento sur en la noche y madrugada, lo que implica un escenario de variabilidad importante”, explicó el funcionario. En ese sentido, agregó: “La velocidad del viento y su comportamiento representan riesgos significativos”.

Además, confirmó que el fenómeno ya comenzó a registrarse en algunos sectores. “Tenemos información de que en Calingasta ya está soplando viento Zonda”, afirmó. Sobre la duración, precisó: “Se espera que se extienda durante toda la tarde y continúe durante la noche”.

En cuanto al sistema de alertas, detalló: “El alerta naranja rige para la zona precordillerana, mientras que en el resto de la provincia es amarillo. Para mañana se prevé alerta amarilla”. Y aclaró: “La diferencia está dada principalmente por la intensidad del viento”.

Recomendaciones a la población

Heredia insistió en la necesidad de extremar cuidados. “Es fundamental que la población actúe con precaución, especialmente en la vía pública”, sostuvo. También advirtió: “El uso del fuego en estas condiciones puede generar situaciones de riesgo importantes”.

Finalmente, remarcó: “Pedimos a la comunidad que tome conciencia y adopte medidas preventivas durante todo el período en el que se mantengan estas condiciones climáticas adversas”.