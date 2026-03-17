La reunión clave del Consejo de Hidráulica para definir cuánta agua se distribuirá para riego en San Juan terminó sin acuerdo. Tras varias horas de debate entre autoridades y representantes de las juntas de riego, el encuentro pasó a cuarto intermedio y la decisión final se retomará entre este jueves 19 y viernes 20.

La falta de consenso se dio en medio de una fuerte tensión entre el Gobierno provincial y el sector productivo, que reclama mayor previsibilidad en la administración del recurso. Según confirmaron fuentes calificadas a DIARIO HUARPE, durante la reunión hubo distintas propuestas sobre el volumen de agua a distribuir, pero ninguna logró reunir el respaldo suficiente. Incluso, hay acusaciones cruzadas, incluso, de lado de los regantes, tildan de "caprichoso" el planteo oficial.

En el marco de la reunión, representantes de las juntas de riego propusieron, como gesto de negociación, bajar su planteo inicial y aceptar un volumen cercano a los 677 hectómetros cúbicos (hm³). Desde el sector oficial incluso también propusieron elevantar el coeficiente a los 665, incluso 668 hm³, pero dichas cifras no fueron aceptadas por los regantes, por lo que el encuentro terminó sin resolución y con la decisión de continuar las conversaciones en los próximos días. "Es un discusión de unos 10 a 15 puntos", dijo un consejero a este medio.

Mientras se desarrollaba la reunión dentro de la Dirección de Hidráulica, decenas de productores de distintos departamentos se autoconvocaron en la puerta del organismo para seguir de cerca la discusión y expresar su preocupación por la reducción del agua disponible para riego.

El reclamo se produjo en un clima de creciente malestar del sector agrícola y vitícola, que advierte que la incertidumbre complica la planificación de los cultivos y el manejo del sistema productivo.

Entre quienes participaron de la manifestación estuvo Carolina Yanzón, productora e integrante de la Junta de Riego de Caucete, quien cuestionó la falta de explicaciones oficiales sobre los criterios utilizados para definir el volumen de agua.

“Nos hemos autoconvocado para acompañar a los presidentes de las juntas porque entendemos que lo que está sucediendo es un atropello, ya que se pretende disminuir el agua que nos entregan sin una justificación formal”, afirmó.

Según explicó, los productores solicitaron informes técnicos que respalden la reducción del recurso, pero hasta el momento no han recibido respuestas claras. “Se nos menciona una menor acumulación de nieve, pero no existe un documento que explique de manera clara la magnitud de la reducción”, agregó.

De acuerdos previos a nuevos recortes

Uno de los puntos que más molestia genera entre los regantes es que el volumen inicialmente previsto para este año hídrico ya había sido reducido anteriormente. Según recordaron, en octubre se había acordado una distribución de 700 hectómetros cúbicos, cifra que ya estaba por debajo de los 800 hm³ previstos en los primeros cálculos del escurrimiento cordillerano.

“Si se analizan los números, estamos frente a una reducción cercana al 20 o 25% respecto de lo que se había considerado al comienzo del ciclo”, señaló Yanzón.

En ese contexto, algunos sectores de las juntas adelantaron a este medio que insistirán con la postura original de mantener los 700 hm³, al considerar que ese volumen es el mínimo necesario para sostener la actividad productiva.

Impacto en la producción

Los productores advierten que la menor disponibilidad de agua ya está generando consecuencias en los cultivos, especialmente en plena cosecha. En ese escenario, desde la Mesa Vitícola de San Juan alertaron que la incertidumbre en la definición del volumen de agua y el cronograma de riego complica la planificación del sector.

En diálogo con el programa San Juan en Noticias, que se emite por Radio Mitre 95.1, el referente vitivinícola Pablo Martín sostuvo que el problema no se limita solo al volumen de agua, sino también a la previsibilidad con la que se administra el recurso.

“El productor planifica todo el año en función del agua disponible. Se hacen las labores culturales, se proyectan los cultivos y se organiza el sistema de riego. Cuando a mitad de camino cambian esos números, todo el sistema productivo queda en una situación muy complicada”, explicó.

Martín remarcó además que el impacto del agua no se limita a la cosecha actual, sino que condiciona directamente la producción de la próxima temporada. “Si vos no le das un riego a la cepa después de haber cosechado, lamentablemente son plantas que al año siguiente no arrancan bien. El efecto no es solo inmediato, se traslada al ciclo productivo siguiente”, advirtió.

En ese marco, el referente vitivinícola consideró que la falta de definiciones claras por parte de las autoridades agrava el escenario para el sector agrícola.

Con el cuarto intermedio ya confirmado, la discusión continuará en los próximos días. La expectativa del sector productivo está puesta en que el Consejo de Hidráulica logre finalmente un acuerdo que permita cerrar el esquema de distribución para el resto del año hídrico.