El Superclásico entre River y Boca terminó envuelto en polémica y con una explicación oficial del árbitro Darío Herrera, quien decidió no cobrar penal para el equipo de Núñez en la última jugada del partido, que finalizó con triunfo xeneize por 1-0.

La acción ocurrió en tiempo de descuento, cuando los jugadores de River reclamaron un empujón de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta dentro del área. Sin embargo, Herrera desestimó la sanción tras evaluar la jugada en el campo.

Una vez finalizado el encuentro, el árbitro explicó los motivos de su decisión. Según trascendió, consideró que el contacto “no tuvo la fuerza suficiente para derribar” al defensor y que el jugador “siente el contacto y se deja caer”, por lo que entendió que no correspondía cobrar penal.

La jugada generó fuertes protestas de los futbolistas de River y abrió un intenso debate en el mundo del fútbol, con opiniones divididas entre especialistas arbitrales. Algunos coincidieron con el fallo al considerar que el contacto no fue temerario, mientras que otros sostuvieron que existió un empujón sancionable.

El encuentro, disputado en el estadio Monumental, se definió previamente por un penal convertido por Boca tras una mano sancionada con intervención del VAR, en un partido cerrado que tuvo pocas situaciones claras y que terminó con el equipo visitante sosteniendo la ventaja hasta el final.

Así, el cierre del clásico más importante del fútbol argentino volvió a quedar marcado por una decisión arbitral que desató polémica y dejó abierta la discusión sobre la interpretación de las jugadas dentro del área.