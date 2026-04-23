Se filtró una foto de Franco Colapinto y Maia Reficco juntos y enamorados

El piloto de Fórmula 1 y la reconocida artista se mostraron públicamente en una pista de karting ubicada en Zárate, lo que reavivó las versiones de un posible romance. La imagen de ambos, que se viralizó rápidamente, los muestra charlando de manera relajada y luciendo atuendos típicos de la pista.

Este vínculo no es reciente, ya que hace aproximadamente un mes Gustavo Méndez informó en el programa de Moria Casán que la pareja habría iniciado su historia durante el verano. Actualmente, el deportista aprovecha su estadía en Buenos Aires, motivada por una exposición en Palermo, para compartir momentos de complicidad con la joven lejos de la discreción de sus inicios.

Sobre los encuentros recientes, el periodista Ángel de Brito aportó detalles sobre una velada especial en la ciudad. Según relató el conductor, "Colapinto cerró resto en Palermo para cenar con su novia Maia Reficco y amigos, se cerró el restaurant para que puedan disfrutar de la cena tranquilos y se les preparó un menú especial. Y que está muy entusiasmado por el evento del domingo.

Cenó en un resto frente a una de las tribunas del evento". Esta situación demostraría que el vínculo ha trascendido el plano privado, mientras sus seguidores analizan cada gesto de esta etapa donde el amor y la exposición pública coinciden.

Sin embargo, tiempo atrás y antes de participar en el Gran Premio de Japón en Suzuka, el corredor buscó detener las especulaciones en una entrevista con Juan Fossaroli para ESPN. En ese contexto, el piloto explicó su llegada al país nipón diciendo que "Llegué ayer, bolu... Estuve tranquilo, pasé un fin de tranquilo". Al ser consultado sobre sus actividades, se limitó a responder que estuvo "Conociendo lugares" y fue tajante sobre su situación sentimental al afirmar "Estoy solterísimo".

Durante esa charla, el joven expresó su descontento con los rumores mediáticos. Al referirse a las noticias sobre su vida privada, disparó que "Pasa que ustedes, los periodistas, se inventan muchas boludeces" y añadió que "Les gusta vender. Lo que haga un par de clicks, ahí una notita mentira". A pesar de su molestia inicial, admitió entre risas que "A mí el chisme me gusta, debo decir que el chisme me gusta, pero cuando es mío ya no tanto".

Finalmente, bromeó con el periodista manifestando que "No te sería nunca infiel, Juan. Ni a vos ni a Punch. Igual él está de novio, boludo. ¿No la viste a la novia de Punch? En el zoológico. Está de novio. Me mató, me mató. Por eso no lo fui a ver".