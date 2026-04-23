Un grupo de trabajadores administrativos del Poder Judicial se encuentra bajo investigación tras el hallazgo de mensajes intimidatorios en un baño privado del Anexo Jujuy. Las inscripciones, que instaban a matar a todos, guardan similitud con actos vandálicos registrados recientemente en 27 colegios provinciales.

El descubrimiento se produjo a primera hora del sábado por personal de limpieza, quienes alertaron a la policía y a la justicia sobre las pintadas en los azulejos de una oficina del primer piso en el ala Este. Al ser abordados por la Oficina de Clima Laboral, los involucrados admitieron los hechos alegando que ha sido una joda entre nosotros, para que se asusten y explicaron que realizaron la inscripción el viernes pero nos olvidamos de borrarla.

Ante la gravedad de lo ocurrido, el presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, ratificó el inicio de un sumario administrativo para establecer las responsabilidades de los seis empleados identificados. La cúpula judicial manifestó su intención de ir hasta las últimas consecuencias ante estos episodios, subrayando que no se pueden tomar a la ligera y no se puede dejar pasar.

Como medida inmediata, se reforzó el ingreso al edificio con un control exhaustivo que incluyó detección de metales para jueces, abogados y público. La Sala de Superintendencia designó un oficial sumariante y un secretario actuante para la investigación.

El proceso contempla sanciones que van desde un llamado de atención hasta 30 días de suspensión sin goce de haberes. Respecto al clima de amenazas escolares, el gobernador Marcelo Orrego expresó que hay que dialogar mucho con los chicos. Eso es fundamental siempre ya que la familia es el núcleo de toda sociedad.