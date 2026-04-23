Por maniobras cambiarias ilegales, secuestraron $17 millones en Capital

Un operativo judicial se desarrolló este miércoles al mediodía en pleno centro de San Juan, específicamente en una vivienda situada sobre avenida José Ignacio de la Roza Este al 100 en el departamento Capital. El procedimiento fue llevado adelante por integrantes de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales en el contexto de una causa que investiga presuntas infracciones al régimen penal cambiario.

En esta oportunidad los efectivos contaron con la colaboración de técnicos del Banco Central de la República Argentina para profundizar en el análisis de los movimientos financieros detectados. Como resultado de la requisa las autoridades lograron secuestrar una cifra cercana a los $17 millones junto a diversas monedas extranjeras entre las que se encontraban dólares, euros y pesos colombianos.

Además del efectivo se incautaron dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes para recolectar más evidencia. Esta acción se vincula con una línea de investigación que ya registró otros allanamientos en la provincia hace unos meses con el fin de desarticular posibles maniobras irregulares con divisas.

Por el momento no se han reportado personas detenidas mientras la causa continúa en etapa de instrucción para establecer las responsabilidades correspondientes a partir del material obtenido.