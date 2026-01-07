El Departamento de Hidráulica habilitó el bypass de emergencia en la traza del Canal General Albardón, lo que permitió restituir el suministro de agua al departamento mientras se ejecuta la obra definitiva. La infraestructura había resultado severamente dañada por la creciente del Río Ávila, registrada el pasado 1 de enero.

Con la puesta en funcionamiento del desvío, Albardón volvió a contar con agua tanto para el sector productivo como para la planta potabilizadora local. Durante la mañana, autoridades provinciales y equipos técnicos recorrieron la zona y supervisaron los trabajos ya operativos.

Del recorrido participaron el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; el secretario de Infraestructura, Ariel Villavicencio; el secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno; el director del Departamento de Hidráulica, Raúl Ruiz; el jefe técnico del organismo, Enrique Núñez; junto a técnicos de Irrigación y representantes de la Junta de Riego de Albardón.

El plan de contingencia incluyó la instalación de un tubo de 800 milímetros de diámetro. Para su habilitación se realizaron pruebas con pulsos de 200 litros por segundo, con el objetivo de evaluar el comportamiento de la estructura. Finalizados los ensayos, las mediciones indicaron que el sistema podrá operar con un caudal de entre 800 y 1.000 litros por segundo, garantizando la continuidad de la actividad productiva.

En paralelo, se ejecutó un terraplén, tareas de encauce del río y la construcción de nuevas defensas para proteger la infraestructura ante eventuales lluvias previstas para los próximos días. Aguas arriba, también se avanzó con trabajos de canalización.

De manera simultánea, continúan las tareas para la reconstrucción definitiva del tramo afectado, que abarca unos 35 metros lineales de canal. El proyecto contempla una defensa permanente destinada a reforzar la protección del sistema y prevenir daños ante futuros eventos climáticos, una obra reclamada por los productores de la zona desde hace más de una década.

Productores afectados

Por otra parte, el Ministerio de Producción informó que se encuentra activo el Programa de Contingencias para asistir a los productores que hayan sufrido daños por la interrupción del riego. Las denuncias pueden realizarse en la Dirección de Contingencias y Registro de Productores, en el cuarto piso, Núcleo 5, del Centro Cívico, o comunicarse a los teléfonos 430-8826 o 430-6645.

Además, se convocó a los productores que cuenten con perforaciones o pozos operativos a comunicarse con el organismo para una inscripción preventiva, con el fin de suplementar el caudal de riego en caso de ser necesario durante el tiempo que demanden las obras.