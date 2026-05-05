Hispano dio un salto de calidad con su nuevo piso para la cancha de vóley

El Club Hispano vivió una jornada histórica con la colocación de 1000 m2 de piso plástico modular encastrable, convirtiéndose en la única institución de la provincia en contar con esta tecnología en tres canchas simultáneas. La obra, que cambia la visual y la calidad deportiva del gigante de calle Paula Albarracín de Sarmiento, representa un hito para el vóleibol sanjuanino.

Hispano contiene a más de 400 jugadores.

Roberto Alos, coordinador de la disciplina del Club Hispano, habló con DIARIO HUARPE y se mostró emocionado por el logro. "En realidad la inversión que llevó a colocar este piso modular fue importante, o sea, hablar de miles de dólares", explicó el dirigente, detallando que el financiamiento surgió de ahorros generados en eventos como la Copa Pablo Batista y la Copa Hugo Martín, entre otros.

La infraestructura más grande del país

Con esta mejora, Hispano se posiciona en un nivel de infraestructura de élite. Según Alos, el club tiene una capacidad única: "Hispano en realidad es uno de los únicos clubes en la Argentina que tiene la posibilidad de tener tremendo gimnasio, donde cuando todas las actividades paran y se hace solamente vóley, se pueden hacer siete canchas en simultáneo".

Sobre la elección del sistema Sonder, Alos destacó la practicidad: "Era mucho más económico que poner un piso de parquet y mucho más práctico de colocarlo. En un día podíamos llegar a tener una superficie que cambiara absolutamente todo. Se puso el sábado desde las 8.30 de la mañana hasta las 3 de la tarde y ya estaba colocado".

Salud y proyección deportiva

Más allá de lo estético, el nuevo piso aporta beneficios directos a los 400 jugadores que actualmente defienden la camiseta del club. "La ventaja que tiene es que es fácil de colocar y fácil de cuidar. El impacto que tiene un jugador de vólei en su vida mejora mucho y amortigua mucho, entonces eso cuida sobre todo las articulaciones más dañadas que son las rodillas", afirmó el coordinador.

"Ver nacer el vóley acá y que actualmente tenga esto, es para mí, para el cuerpo técnico y para la comisión directiva un sueño cumplido", expresó Alos.

Lo que viene

Tras años de trabajo ininterrumpido en la institución, el dirigente ya mira hacia adelante. El próximo objetivo está a la vuelta de la esquina: "Es tener el gimnasio propio de voleibol y nuestra oficina propia, que eso es muy probable que lo hagamos en dos o tres meses adelante", cerró, reafirmando el compromiso de una gestión que sigue apostando al crecimiento social y deportivo.