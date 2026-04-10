El Masters 1000 de Montecarlo se quedó sin sus máximos favoritos en el cuadro de dobles. Este viernes, el argentino Horacio Zeballos, actual número 1 del ranking mundial de la ATP en la especialidad, y su compañero español Marcel Granollers, fueron eliminados en la instancia de cuartos de final del certamen que se disputa sobre el polvo de ladrillo del Principado.

La derrota llegó a manos de una dupla que dio la gran sorpresa de la jornada: el también argentino Guido Andreozzi y el francés Manuel Guinard, quienes se impusieron en un partido sumamente parejo que se definió por detalles mínimos en la última manga.

Una batalla que se definió en el tie-break

El encuentro fue una verdadera montaña rusa de emociones. En el primer set, Andreozzi y Guinard lograron quebrar en el momento justo para llevarse el parcial por 6-4. Sin embargo, la jerarquía de los líderes del ranking apareció en el segundo capítulo, donde Zeballos y Granollers reaccionaron a tiempo para igualar el marcador con otro 6-4.

La definición se trasladó al decisivo super tie-break, donde la paridad fue absoluta hasta el final. Finalmente, la dupla franco-argentina estuvo más fina en el cierre y sentenció el encuentro con un 10-8 que dejó fuera de competencia a los principales candidatos al título.

El camino de Andreozzi

Con este resultado, Guido Andreozzi logra uno de los triunfos más importantes de su carrera en la modalidad, eliminando nada menos que a la mejor pareja del mundo. Ahora, junto a Guinard, deberán esperar por sus rivales en las semifinales, buscando mantener el alto nivel mostrado este viernes.

Para Zeballos, la derrota en Mónaco significa un freno en su gran arranque de temporada, aunque el marplatense mantiene su estatus en lo más alto del escalafón mundial mientras la gira europea de tierra batida continúa su rumbo hacia el gran objetivo: Roland Garros.