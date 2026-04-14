El nuevo director del Hospital Doctor José Giordano de Albardón, Guillermo Ariel Leonardo, asumió formalmente en un acto oficial realizado en la mañana de este martes en la sala de situaciones del Ministerio de Salud de San Juan. La designación fue entregada por el ministro Amílcar Dobladez, en el marco de la renovación de autoridades del establecimiento sanitario departamental.

La designación fue entregada por el ministro, quien encabezó la ceremonia acompañado por secretarios de la cartera sanitaria y la jefa de la Zona Sanitaria III, Ivone García.

Durante la actividad, las autoridades remarcaron la importancia del funcionamiento del hospital departamental dentro de la red sanitaria provincial y la continuidad de los servicios de atención.

El ministro destacó además el rol del equipo de salud y subrayó la necesidad de sostener el trabajo centrado en la atención de los pacientes, como eje del sistema sanitario.

En el mismo acto se reconoció la labor de la conducción saliente del hospital, en el marco de la renovación de autoridades dispuesta por el Ministerio de Salud.

El nuevo director es médico clínico y diabetólogo, con una trayectoria profesional que se extiende desde el año 2002. A lo largo de su carrera, se desempeñó en distintos efectores de salud, tanto en el ámbito hospitalario como en la atención médica general.

Tras recibir la resolución de designación, el nuevo director expresó su agradecimiento a las autoridades ministeriales por la confianza depositada en su persona. También planteó como objetivo de gestión el fortalecimiento del trabajo en equipo dentro del hospital.

Según lo expresado durante el acto, la nueva conducción buscará reforzar la organización interna y la articulación entre los distintos servicios del establecimiento de salud.

El acto contó con la presencia de funcionarios del Ministerio de Salud, entre ellos el secretario Técnico Alejandro Navarta, el secretario de Planeamiento Gastón Jofré, el secretario Administrativo Sebastián Godoy y la secretaria de Medicina Preventiva Sonia Sánchez, además de familiares del profesional designado y personal del sistema sanitario.