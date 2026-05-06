La realización de la Expo Internacional San Juan Minero 2026 no solo ha significado un éxito de convocatoria, sino que ha consolidado a la provincia como un polo de atracción para el turismo ejecutivo. En este contexto, Tamara Boggian, presidenta de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan (AEHGA), habló con DIARIO HUARPE y brindó detalles sobre cómo el sector está respondiendo a una demanda que ha desbordado las previsiones locales.

"El evento colmó las plazas, sobre todo para los días 6 y 7 te diría que las reservas están completas", confirmó la empresaria, señalando que la ocupación se mantiene en niveles altísimos incluso en las jornadas previas y posteriores. "Esto lógicamente genera expectativas porque esperamos que no sea solo este evento, sino que esto sea el reflejo de lo que se espera en la provincia próximamente", dijo.

Infraestructura para la alta exigencia

Ante el arribo de perfiles corporativos y autoridades internacionales, surgió el debate sobre si la provincia cuenta con la sofisticación necesaria para este tipo de visitantes. Al respecto, Boggian respondió: "Estamos preparados. Creo que si la provincia empieza a tener más movimiento como la que se va a generar esta semana, también a los empresarios nos dan la capacidad de seguir invirtiendo y seguir mejorando nuestros servicios".

La referente de Aehga explicó que la provincia cuenta con una base sólida de servicios premium. "Hemos recibido durante años huéspedes de mucho nivel y siempre hemos estado a la altura. La provincia tiene hoteles de todos los niveles que se necesitan". Según sus estimaciones, San Juan dispone de entre 800 y 900 plazas de alta categoría, distribuidas en los establecimientos de 4 y 5 estrellas que cumplen con los estándares internacionales de tamaño de habitación, ascensores y servicios personalizados.

Con respecto a la derivación de ejecutivos hacia la vecina provincia de Mendoza, Boggian expuso que: "Al estar todas las plazas ocupadas hay gente que busca en Mendoza. La realidad es que nosotros estamos preparados para recibir a cualquier tipo de huésped. Sin embargo, todo viene por una cuestión de que ya no hay más lugar en San Juan".

Minería: el motor de la inversión corporativa

Para el empresariado local, el turismo de negocios vinculado a la minería es la llave para reactivar proyectos postergados. "La esperanza de todos nosotros es la actividad minera, porque eso genera mucho turismo corporativo, que es espectacular", afirmó Boggian.

La presidenta de la cámara cerró con una mirada optimista sobre el impacto a largo plazo en la economía regional: "Según lo que han dicho, no van a alcanzar ni siquiera los hoteles ni los restaurantes que hay en San Juan para abastecerlo. Eso sería genial, porque va a generar que el empresario invierta, que siga generando, que es lo que no podemos hacer ya hace varios años. Estamos más sosteniendo las estructuras que queriendo generar más".