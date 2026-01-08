¿Hubo terceros? Priscila Crivocapich aclaró su separación de Moritán

La relación entre Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich llegó a su fin durante los primeros días de diciembre, tras un vínculo que se extendió por cinco meses. Pese a las especulaciones mediáticas que sugerían un romance entre el empresario y Gisela Dulko, Crivocapich decidió enfrentar los rumores durante sus vacaciones en Punta del Este.

En una entrevista concedida a Farándula Show, la modelo desmintió la existencia de terceras personas y minimizó las versiones difundidas por Ángel de Brito. Sobre el desenlace de la pareja, manifestó: “Nos separamos. Nos separamos bien…no había más”.

Al profundizar en los motivos, aclaró que la ruptura no estuvo vinculada a escándalos: “No, no. No éramos compatibles. Se hablaron de muchas cosas pero la realidad es que, como cualquier pareja que no coincide, por eso terminamos”.

Finalmente, subrayó que la decisión respondió a un proceso natural de la convivencia: “Es conocerse un tiempo y después tomar cada uno su rumbo. Hubo diferencias personales de los dos. Ya está se terminó, quedó en 2025 y estamos en este año nuevo, así que a mirar para adelante”.