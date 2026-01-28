Ian Lucas se "burló" de la edad de Evangelina Anderson: "La estoy disfrutando"

El vínculo entre Ian Lucas y Evangelina Anderson se disolvió luego de que la modelo calificara su relación frente a las cámaras como parte del "show". Esta declaración provocó que el influencer se sintiera usado, argumentando que sus actitudes en el programa siempre fueron reales.

La ruptura se profundizó durante las fiestas de fin de año en Punta del Este, donde él se negó a responder los llamados de su compañera, lo que derivó en una atmósfera de tensión incómoda en las grabaciones posteriores del certamen culinario.

Publicidad

Ante los rumores que vinculan a Anderson con Maxi Kilates, exnovio de la Tora Villar, Lucas respondió con ironía: "No sé, habría que preguntarle a ella, cuando pueda hablar". Con estas palabras, el joven hizo referencia a la reciente cirugía de cuerdas vocales a la que fue sometida la modelo.

A pesar de los conflictos previos, el influencer aclaró que mantienen contacto por redes sociales: "Está la mejor, lo que pasó ya se aclaró. Somos compañeros de trabajo".

Publicidad

Sin embargo, Lucas descartó tajantemente retomar el "shippeo" o juego de pareja dentro de MasterChef Celebrity. Al referirse a su presente personal, manifestó: "Estoy saliendo con mis amigos, pasándola bien. Estoy disfrutando de mi edad y de la soltería".

Finalmente, buscando marcar distancia de cualquier polémica con Anderson, concluyó: "No tiene nada que ver con ella, yo hablo de mí. Tengo 26 años, me gusta salir, estoy soltero y me gusta disfrutar con mis amigos".