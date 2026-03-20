Ian Lucas se coronó campeón de MasterChef tras una intensa final

Ian Lucas logró imponerse ante Sofía Gonet en una final de MasterChef Celebrity que se definió por detalles mínimos. Durante la gala, los participantes dispusieron de dos horas para elaborar un menú completo que incluyó entrada, plato principal y postre.

Sofía Gonet preparó una trucha patagónica curada con ensalada de mix de verdes y criolla como entrada, seguida de vieiras con puré de humita y aceite de chalas, finalizando con un brûlée de higos con dulce de leche y base de masa sableé.

Ante su desempeño, Germán Martitegui le expresó que "Reini, nos sorprendiste a todos. Fue muy lindo verte crecer. Espectacular lo que cocinaste hoy. MasterChef trata de demostraste que el esfuerzo vale, y lo demostraste”.

Por su parte, Damián Betular le manifestó que “Sofi, espero que esta pasión nueva que decís que tenés, que la sigas, porque es divina. Podes trasmitir un montón de cosas y podes dar un montón de amor a través de la comida”.

En la vereda opuesta, Ian Lucas apostó a platos de su infancia al presentar una faina con provolone, morrones asados y anchoas como entrada, una milanesa de tomahawk con fideos caseros de plato principal y arroz con leche de postre.

Germán Martitegui elogió su camino señalando que “Ian, sos un ejemplo para mucha gente. No te la hicimos fácil y lograste rescatar tus raíces. Si seguís con ese espíritu te va a ir muy bien”. Asimismo, Donato De Santis le recomendó que “no olvides esa misión que continúa en otro ámbito, porque acá demostraste que lo podés hacer”.

Tras la emoción de los jurados Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular por la paridad del duelo, este último anunció finalmente que “el cocinero o cocinera que se consagra en esta edición de MasterChef Celebrity es: ¡Ian!".