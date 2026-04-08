Un siniestro vial dejó una víctima fatal en la mañana del miércoles 8 de abril en Marquesado, Rivadavia. Una mujer de 72 años perdió la vida tras un choque entre un Citroën C3 y un camión.

La víctima fue identificada como Graciela Maldonado, oriunda de Chimbas. Maldonado viajaba en el asiento del acompañante cuando el automóvil, que circulaba por Avenida Libertador, intentó girar hacia calle Galíndez y fue embestido por un camión Mercedes Benz conducido por Juan Vicente Díaz, de 40 años.

En la esquina del siniestro hay semáforos; se investiga la mecánica.

El impacto fue inmediato y letal para la mujer. El conductor del camión quedó detenido por disposición judicial y trasladado a la Comisaría 34º. El conductor del vehículo menor fue derivado al Hospital Rawson para control médico.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, encabezada por el fiscal Roberto Ginsberg, junto a los ayudantes fiscales Agostina Ventimiglia, Emiliano Pugliese y Sergio Cúneo. Las imágenes del domo de seguridad del Cisem serán claves para esclarecer cómo se produjo el accidente.