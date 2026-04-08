Wanda Nara tiene Onlyfans: cuánto cuesta ver sus fotos íntimas

Wanda Nara revolucionó el entorno digital al confirmar la realización de una nueva producción fotográfica destinada a OnlyFans. A través de sus historias de Instagram, la conductora mostró un adelanto donde se la ve recostada al sol con una bikini diminuta y una pose provocadora. Junto a la imagen, la mediática escribió de manera concisa "Hice fotos" para invitar a su audiencia a conocer el material completo.

La descripción de su perfil en la aplicación refleja la impronta que desea darle a este proyecto personal. En su biografía, la empresaria compartió un mensaje tajante para quienes ingresen a su espacio virtual al expresar "No sigo tendencias, las creo. Vos mirás. Yo decido. Bienvenido al lado caro del deseo".

Con esta iniciativa, busca establecer un contacto sin intermediarios con sus admiradores mientras promete mostrarse "más sensual que nunca" en esta etapa de su carrera.

Respecto a los costos de acceso, el perfil cuenta actualmente con un valor promocional cercano a los 3,50 dólares por los primeros 30 días, aunque el precio regular se ubica en los 9,99 dólares mensuales.

OnlyFans funciona como un sistema de suscripción donde influencers y celebridades comparten material premium. Si bien el sitio es reconocido mundialmente por el contenido para adultos, la mediática lo utiliza para ofrecer material exclusivo bajo su propio control y decisión.