Este miércoles 8 de abril, desde las 15:20 horas, la Cámara de Diputados analiza la modificación a la Ley de Glaciares, impulsada por La Libertad Avanza y con media sanción del Senado; de aprobarse, la iniciativa redefiniría los conceptos de glaciar y ambiente periglacial, otorgando a las provincias la facultad de decidir qué zonas incluir o excluir del Inventario Nacional de Glaciares, y habilitando la minería en las áreas que queden fuera del inventario.

En la sesión no se registró la presencia de los diputados peronistas sanjuaninos Jorge Chica y Cristian Andino, mientras que sí asistieron José Peluc y Abel Chiconi (LLA), junto a Nancy Picón y Federico Rizo, del bloque Producción y Trabajo.

Durante el tratamiento en el Senado, Bruno Olivera (LLA) y Sergio Uñac (PJ) respaldaron la reforma, mientras que María Celeste Giménez Navarro (PJ) se manifestó en contra. El oficialismo asegura contar con los votos necesarios, aunque anticipa un debate tenso, con cuestionamientos sobre las causas que involucran a Manuel Adorni y los discursos de la oposición.

Ayer, el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales aprobó el dictamen de mayoría, luego de escuchar a funcionarios nacionales, provinciales y gobernadores de la Mesa del Litio y el Cobre, quienes solicitaron la sanción de la norma. La audiencia pública realizada los días 25 y 26 de marzo contó con más de 100 mil inscriptos, aunque solo expusieron menos de 400.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, aseguró que se cumplió con el Acuerdo de Escazú y que se recibieron más de 2.500 posiciones presentadas por la ciudadanía, incluyendo videos y aportes escritos.

El dictamen de mayoría reunió 37 firmas, con apoyos de María Fernanda Ávila (Elijo Catamarca), Carlos Jaime Quiroga (Producción y Trabajo) y legisladores de otras provincias como Carlos Arrúa y Yamila Ruiz (Frente Renovador de la Concordia). Por su parte, Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría con 23 firmas, Provincias Unidas cinco, y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) firmó uno propio rechazando la reforma.

Entre los respaldos, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, defendió la norma y señaló que la minería es clave para el desarrollo provincial, mientras que el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, sostuvo que la ley respeta criterios científicos y busca un manejo federal de los recursos.