Una violenta despedida generó conmoción en Neuquén: familiares y amigos de un joven asesinado realizaron un “ritual tumbero” que incluyó disparos al aire y la quema de una motocicleta en plena vía pública.

El hecho ocurrió en el barrio Valentina Sur, donde allegados a la víctima (un joven de 19 años) se reunieron para darle el último adiós tras su muerte, ocurrida días antes luego de recibir dos disparos que, según las primeras versiones, habrían sido accidentales.

Durante la despedida, un grupo de jóvenes efectuó múltiples disparos al aire con armas de fuego, mientras otros realizaban maniobras peligrosas con una moto. Luego, el vehículo fue rociado con alcohol y prendido fuego frente a los presentes.

Toda la secuencia quedó registrada en videos que circularon en redes sociales, donde incluso se observa a una persona disparando con dos armas al mismo tiempo.

La víctima había sido trasladada inicialmente al hospital Bouquet Roldán y luego derivada al Castro Rendón, donde finalmente falleció. En el marco de la investigación, la presunta autora del disparo, una adolescente de 15 años, fue entregada a la Policía por su madre.

El caso es investigado por la Justicia, que busca esclarecer las circunstancias del hecho, mientras las imágenes de la despedida generaron fuerte repercusión por la violencia y el uso de armas en un contexto público.