Cada vez más personas mayores optan por dejar atrás la tintura y lucir sus canas de forma natural, y en ese contexto, especialistas destacan que el secreto está en elegir un corte que aporte movimiento y suavidad al cabello. La tendencia actual apunta a estilos que integren los tonos grises de manera armónica y rejuvenezcan el rostro.

Según estilistas, los cortes con capas suaves, desmechados sutiles y volumen estratégico son los más recomendados, ya que evitan el efecto rígido y permiten que las canas se mezclen de forma natural con el resto del cabello. Este tipo de técnica genera un aspecto más moderno, liviano y fácil de mantener.

Entre las opciones más destacadas aparece el “bob” en versiones suaves o con movimiento, que enmarca el rostro y aporta elegancia sin endurecer los rasgos. También se recomiendan melenas medias con capas, que brindan versatilidad y ayudan a difuminar el contraste de los tonos.

Otra clave señalada por los expertos es evitar los cortes demasiado estructurados o rectos, ya que pueden acentuar las canas en lugar de integrarlas. En cambio, los estilos con ondas o textura favorecen una apariencia más natural y juvenil.

La tendencia actual ya no busca ocultar las canas, sino incorporarlas al look como un rasgo de identidad. En ese sentido, el corte adecuado se vuelve fundamental para lograr un equilibrio entre estilo, comodidad y estética.

Así, el cambio no pasa solo por dejar de teñirse, sino por adoptar un estilo que acompañe esa decisión y potencie la imagen personal en cada etapa de la vida.