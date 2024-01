Después del anuncio oficial y de que se hiciera hasta una fiesta de despedida, este miércoles la iglesia católica de San Juan anunció que Gustavo Larrazábal seguirá siendo el obispo auxiliar de la provincia. El mismo religioso anunció que no se irá a Mar del Plata en donde había sido designado por al Papa Francisco.

Este miércoles el Arzobispado difundió un comunicado del mismo Larrazábal en el que aseguró que "luego de un proceso de discernimiento y oración realizado muy a conciencia, he llegado a la conclusión de que no es oportuno asumir el gobierno pastoral de la diócesis de Mar del Plata y le he presentado mi renuncia al Papa Francisco, quien con mucha comprensión la aceptó", aseguró el religioso.

Luego, el referente de la iglesia católica agregó que: "por esta razón, continuaré mi servicio como obispo auxiliar de nuestra Arquidiócesis", aseveró el obispo auxiliar.

Por su parte, la Nunciatura Apostólica en la Argentina comunicó que el Papa Francisco aceptó la renuncia de monseñor Gustavo Manuel Larrazábal CMF, quien había sido nombrado obispo de Mar del Plata, el 13 de diciembre de 2023 y todavía no había tomado posesión de la sede marplatense.

Al mismo tiempo nombró administrador apostólico de la diócesis de Mar del Plata a monseñor Ernesto Giobando SJ. obispo titular de Appiaria y auxiliar de Buenos Aires.

Denuncias

El alejamiento de Larrazábal de la diócesis de Mar del Plata se dio después de que se conociera una denuncia en contra del religioso por supuestos delitos de acoso y abuso de poder, registrados entre 2007 y 2013. Si bien estos hechos ocurrieron hace más de una década en los últimos días reflotaron las denuncias de una marplatense, actualmente radicada en Ciudad de Buenos Aires.

La mujer, de 56 años, denunció que los hechos ocurrieron en Buenos Aires entre 2007 y 2013, tras lo cual el religioso fue trasladado a Mendoza, provincia en la que nació el 31 de enero de 1961 en la ciudad de San José, departamento de Guaymallén.

Diario La Capital publicó que la mujer describió en su denuncia actos de “abuso de poder y anteriormente acoso” en el mencionado período, pero “con mayor intensidad entre 2008 y 2009”. Este medio ratificó que oportunamente se realizó la correspondiente denuncia “ante las autoridades de la Congregación” a la que pertenecía la marplatense.