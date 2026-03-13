La ciudad de Paraná, en Entre Ríos, continúa conmocionada por un grave episodio que dejó a un niño de 12 años internado en terapia intensiva y a un sacerdote imputado por la Justicia por intento de homicidio. El hecho ocurrió el 7 de marzo, cuando el menor recibió una descarga eléctrica al tocar el portón de la casa del religioso.

La víctima, Esteban, estaba jugando al fútbol con otros chicos del barrio en la calle Lamadrid, entre Maestro Normal y Gobernador Crespo, cuando la pelota cayó en el patio del domicilio del sacerdote César Jesús Schdmidt. Según los testimonios, el niño tocó el timbre para pedir la pelota, pero como nadie respondió decidió trepar el tapial para recuperarla.

En ese momento, al tocar la estructura metálica del portón, recibió una fuerte descarga eléctrica que lo dejó paralizado durante más de un minuto. La escena generó desesperación entre los vecinos que intentaron ayudarlo. Un hombre que quiso asistirlo también resultó afectado por la corriente.

Finalmente, una mujer logró separarlo del portón utilizando un palo de madera, lo que permitió cortar el contacto con la electricidad y rescatar al menor. Inmediatamente fue trasladado de urgencia al Hospital Materno Infantil San Roque, donde ingresó en estado crítico.

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Los médicos debieron realizar maniobras de reanimación para estabilizarlo y decidieron dejarlo internado en terapia intensiva, sedado y con asistencia respiratoria mecánica. En las últimas horas, su madre, Flavia Lezana, informó que el niño comenzó a mostrar signos alentadores y aseguró que “mejora minuto a minuto”.

Por la gravedad del caso, la fiscal Patricia Yedró imputó al sacerdote César Jesús Schdmidt por intento de homicidio y solicitó medidas cautelares que fueron avaladas por el juez de Garantías Eduardo Ruhl.

Entre las disposiciones judiciales, el religioso no puede salir de la ciudad de Paraná, debe fijar domicilio y permanecer a disposición de la fiscalía mientras continúa la investigación para determinar las responsabilidades en el hecho.