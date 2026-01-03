Un incendio voraz afectó la noche del viernes 2 de enero a zonas de pastizales, bosque y campos rurales en Ezeiza, en el sur de la provincia de Buenos Aires, generando alarma entre los vecinos por el avance de las llamas y la magnitud del siniestro. Las llamas arrasaron varias hectáreas de vegetación y alcanzaron al menos dos casas quintas y plantaciones de trigo en la zona, según reportes de medios y autoridades locales.

El fuego se desató cerca del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y del Centro Atómico, avanzando rápidamente a través de campos de pastizales y vegetación seca, condiciones que facilitaron su expansión inicial. Durante varias horas, más de cinco dotaciones de bomberos de Ezeiza, Cañuelas y Tristán Suárez combatieron el incendio para evitar que se propagara hacia zonas densamente pobladas.

Ante el avance de las llamas, varias personas se autoevacuaron de forma preventiva, aunque las autoridades confirmaron que no se registraron heridos ni evacuaciones forzadas, y que la actividad en el aeropuerto no se vio afectada. El presidente del cuerpo de Bomberos de Ezeiza, Horacio Rodríguez, explicó que el incendio se originó en un campo de trigo y que gran parte del foco pudo ser contenido por las brigadas presentes en el lugar.

A pesar de la magnitud del siniestro, los bomberos lograron controlar el fuego sin que se reportaran víctimas ni daños significativos a infraestructuras más allá de las quintas afectadas. Las autoridades señalaron que el incendio ya está contenido, aunque las pericias posteriores deberán determinar las causas precisas del foco ígneo.

El siniestro vuelve a poner el foco en la atención y prevención de incendios en épocas de condiciones climáticas secas, cuando el pastizal y los campos agrícolas son más propensos a arder con rapidez, y en la coordinación entre los cuerpos de emergencia para contener focos de gran tamaño en zonas periurbanas y rurales.