La investigación sobre los recientes incendios forestales en la región patagónica de Chubut (que ya consumieron miles de hectáreas y obligaron a evacuaciones y despliegue de brigadistas) sumó nuevos elementos que abren una línea de hipótesis vinculada a una disputa interna por tierras en una comunidad mapuche local.

Así lo expusieron el fiscal jefe de Lago Puelo, Carlos Díaz Mayer, y el comisario general Andrés García, quienes detallaron que el análisis de cámaras de seguridad y testimonios espontáneos llamó la atención de los investigadores. Según explicaron, minutos después de iniciado el fuego se observó a dos camionetas descender desde Puerto Patriada con elementos personales, lo que generó dudas debido a la rapidez con que se había propagado el incendio y al hecho de que muchos vecinos no habían alcanzado a sacar siquiera su documentación por la violencia del siniestro.

Publicidad

Los testigos, que declararon bajo reserva de identidad, señalaron que los vehículos pertenecían a una familia de la comunidad ubicada cerca del lugar donde se habría iniciado el incendio, y que existía un conflicto por tierras tras el rechazo a reconocer como integrante a una mujer llegada desde Buenos Aires hace poco más de dos años.

Este nuevo enfoque contrasta con versiones difundidas previamente por el Ministerio de Seguridad, que atribuían los incendios a “grupos terroristas autodenominados mapuches” y hablaban de terrorismo ambiental.

Publicidad

La hipótesis de la disputa interna, de confirmarse, podría reconfigurar la investigación sobre los focos, aunque las autoridades aclararon que todavía se encuentran recolectando pruebas y pericias antes de llegar a conclusiones definitivas.

Los incendios que azotan la Patagonia también han tenido un impacto ambiental y social tanto en zonas rurales como en áreas protegidas cercanas a Epuyén y El Hoyo, donde las llamas se han extendido durante varios días con ayuda de vientos fuertes y sequedad extrema del terreno, consumiendo miles de hectáreas de bosque nativo y plantado.

Publicidad

Mientras avanzan las investigaciones, los equipos de brigadistas, bomberos y fuerzas de seguridad continúan trabajando para contener los incendios que han devastado más de 15.000 hectáreas en la región, aunque la lluvia reciente aportó alivio parcial para las labores de extinción.