Indignación en Barreal por un hombre que abandonó a un perro en plena calle

El vehículo involucrado es un Ford Ka que fue captado durante el mediodía de hoy. Según el reporte difundido por la organización Patitas San Juan, el conductor dejó al animal en plena calle mientras salía de la localidad de Barreal. En el registro visual se observa cómo el perro intentó seguir al rodado desesperadamente y estuvo cerca de ser arrollado por otros autos que circulaban por la zona.

Desde la entidad proteccionista lanzaron una convocatoria abierta para visibilizar el caso en toda la provincia. En su comunicado oficial expresaron: "Invitamos a toda la comunidad a etiquetar a todos los medios digitales y diarios para repudiar esta acción y que llegue a todo San Juan". El objetivo de la difusión es generar un rechazo social unánime ante la actitud del propietario del vehículo.

Respecto al destino del animal, los testigos no pudieron aportar datos sobre su paradero actual tras el incidente. La organización aclaró que "no sabemos nada del perrito" y confirmaron que la persona que suministró el material audiovisual original tampoco tiene información adicional sobre el estado de la mascota.