El cuartel de Bomberos Voluntarios de Pocito sufrió graves daños materiales en su frente, incluyendo revoque y pintura, así como vidrios rotos, la noche del viernes debido a un presunto enfrentamiento entre bandas locales. Los integrantes del destacamento expresaron indignación y una profunda preocupación, ya que no es la primera vez que se ven afectados por este tipo de incidentes violentos.

Una intensa lluvia de piedras y presuntos disparos de bala impactó el pasado viernes por la noche contra el cuartel de Bomberos Voluntarios de Pocito, dejando importantes destrozos en su infraestructura. El incidente ocurrió en el contexto de una aparente "batalla" entre aproximadamente 40 personas que se desató entre el barrio Alberdi y la Villa Cremades, quedando el cuartel "entre medio" del violento altercado.

Agustín Moya, a cargo de Bomberos Voluntarios de Pocito, relató la situación: “Lamentablemente, anoche, entre el barrio Alberdi y la Villa Cremades hubo una batalla entre aproximadamente 40 personas. Nuestro cuartel quedó entre medio y recibió algunos daños considerables. También hubo tiros aparentemente”. Las consecuencias son visibles en la pintura y el revoque del frente, y restos de piedras quedaron al pie de las paredes. Además, se encontraron marcas que sugieren impactos de bala, lo que generó una mayor alerta entre el personal.

La preocupación del destacamento es creciente, ya que estos ataques no son hechos aislados. Moya manifestó: “No hay noche que no recibamos piedras a la playa, donde tenemos que tapar los móviles con colchones para que no nos rompan los vidrios. Ya sufrimos roturas anteriormente”. Tanto este suceso como los anteriores han sido debidamente notificados y denunciados ante la Policía, buscando una solución a la reiterada afectación que sufren en su labor de servicio a la comunidad. El hecho subraya la vulnerabilidad de las instalaciones de emergencia ante la escalada de violencia en la zona.