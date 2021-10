Indignación por un nuevo robo de insumos y mercaderías en un puesto de salud

Un nuevo y dañino robo se produjo en horas de la madrugada de este jueves en el puesto de salud San Justo, ubicado en La Bebida en Rivadavia, a metros de la Comisaría 34ª.

Los vecinos preocupados por el accionar delictivo de quienes cometieron este nuevo saqueo, consideran que debería haber más seguridad en el lugar teniendo en cuenta que el edificio se encuentra al lado es la comisaría jurisdiccional.

Este es el segundo episodio de saqueo que sufre el puesto sanitario, por el cual pasa un gran número de vecinos de la zona y desde donde se brinda no solo atención médica a la gente sino también asistencia alimentaria para muchas mamás de la zona.

Una de las puertas que el pasado 22 de agosto violentaron los delincuentes para ingresar al lugar.

El pasado 24 de agosto, delincuentes que aún no han sido atrapados y tampoco fueron recuperadas las cosas que robaron, ingresaron al edificio y robaron computadoras, esterilizadores de instrumental quirúrgico y produjeron innumerables daños. También robaron leche que es entregada a la misma gente de esa comunidad.

Así dejaron uno de los ventiladores del pasillo del puesto sanitario.

Un mensaje de Whatsapp de parte de una trabajadora del puesto de salud, quien no quiso dar su identidad decía lo siguiente, “Hola comisario buenas tardes quería llevarle una inquietud, hace 30 días robaron el puesto sanitario San Justo que está ubicado en La Bebida al lado está la Comisaría 34ª, nadie vio nada nos robaron computadoras elementos esenciales para nuestro trabajo de todos los días como esterilizadora para instrumental entre otras cosas. De parte de la Comisaría 34ª no tuvimos respuesta, anoche volvieron a robar, nos llevaron la computadora nueva que nos habían entregado, rompieron todo el centro de salud. Está al lado de comisaría, es una vergüenza no podemos hacer publicidad por miedo a represalia, así no se puede trabajar.

Por favor investigue, necesitamos trabajar tranquilos hay gente que necesitamos el centro de salud, es una vergüenza que estando la comisaría al lado nos sintamos tan desprotegidos.La primera vez se llevaron un televisor computadoras y la máquina de esterilización de instrumental" concluyó.

La Comisaría 34ª a la que hacen referencia las personas que denunciaron el hecho.

Para los vecinos es insólito que nadie haya escuchado los ruidos al violentar los accesos al edificio y tampoco los destrozos que se estaban produciendo.

Anoche los ladrones volvieron y otra vez se llevaron las computadoras que habían sido respuestas, la leche y el nuevo esterilizador de instrumentos.

Quienes trabajan en el lugar temen por el cierre del lugar que es un puesto estratégico para la comunidad de la zona sur oeste de Rivadavia.