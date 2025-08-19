El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico para la provincia de San Juan correspondiente al martes 19 y miércoles 20 de agosto de 2025. El informe anticipa una jornada de martes caracterizada por cielos nublados y vientos moderados del sector sur, seguida de un miércoles con mayor variabilidad en la nubosidad y una amplitud térmica significativa.

Para la jornada del martes 19 de agosto, se prevé un cielo mayormente nublado durante la mañana, que dará paso a una tarde y una noche algo nubladas. La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un rango del 0% al 10% solo en el horario matutino. Las temperaturas registrarán una mínima de 8°C en la madrugada, alcanzando una máxima de 20°C durante la tarde, para luego descender a 14°C durante la noche. El viento será un factor relevante, soportando del sur con intensidades entre 23 y 31 km/h durante el día, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h en horas de la tarde. Por la noche, la intensidad del viento disminuirá a entre 7 y 12 km/h, manteniendo su dirección sur.

En cuanto al miércoles 20 de agosto, se espera una jornada con cielos algo nublados durante la madrugada, mañana y tarde, tornándose parcialmente nublado hacia la noche. No se prevén lluvias para ningún momento del día. La temperatura presentará una notable variación, con 10°C en la madrugada, descendiendo a 5°C en la mañana —posiblemente por una entrada de aire más frío—, para luego subir a una máxima de 20°C en la tarde y finalizar en 13°C durante la noche. El viento se mantendrá leve, con velocidades entre 7 y 12 km/h, pero mostrará una notable rotación en su dirección a lo largo del día: sur en la madrugada, noroeste por la mañana, noreste en la tarde y sureste para la noche.