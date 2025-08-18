Provinciales > Pronóstico
Pronóstico del tiempo en San Juan para el lunes 18 y el martes 19 de agosto
El Sevicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un comienzo de semana con lluvias y chaparrones.
Lunes, 18 de Agosto de 2025
Durante la mañana, se esperan lluvias aisladas con una probabilidad de precipitación del 10% al 40%. Las temperaturas alcanzarán los 10°C, con vientos del sur en una velocidad de 7 a 12 km/h. Por la tarde, los chaparrones persistirán con la misma probabilidad de lluvia, mientras que la temperatura ascenderá a 17°C. El viento se intensificará ligeramente, registrando entre 13 y 22 km/h, manteniendo dirección sur.
En la noche, la probabilidad de precipitación aumentará al 40% - 70%, con chaparrones dispersos. La temperatura descenderá a 13°C, y el viento continuará con velocidades de 13 a 22 km/h, aunque variará su dirección hacia el sureste. No se prevén ráfagas significativas durante el día.
Martes, 19 de Agosto de 2025
En la madrugada, habrá chaparrones con una probabilidad de lluvia del 10% al 40%. La temperatura mínima será de 9°C, con vientos del este a 7 - 12 km/h. Por la mañana, el cielo estará mayormente nublado, pero la probabilidad de precipitación disminuirá al 0% - 10%. La temperatura descenderá a 6°C, mientras que el viento se intensificará notablemente, alcanzando entre 23 y 31 km/h con dirección sur.
Durante la tarde, el tiempo mejorará, presentándose algo nublado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima llegará a 20°C, aunque el viento mantendrá su intensidad (23 - 31 km/h), con ráfagas que podrían alcanzar los 42 - 50 km/h. Para la noche, persistirá el cielo algo nublado, sin precipitaciones y con una temperatura de 16°C. El viento disminuirá a 7 - 12 km/h, manteniendo su trayectoria hacia el sur.
