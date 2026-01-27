Un hombre de 31 años fue aprehendido este lunes por la tarde en el departamento Rawson, acusado de hurto en grado de tentativa y violación de domicilio, luego de ser sorprendido dentro de una vivienda del barrio San Ricardo cuando intentaba sustraer prendas de vestir y una pala de hierro.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:21 horas, en un domicilio ubicado sobre Boulevard Sarmiento, cuando personal policial que realizaba recorridas de prevención fue comisionado por el Cisem ante un llamado que alertaba sobre el ingreso de un masculino a una propiedad.

Al arribar al lugar, los efectivos observaron a un hombre tendido en la calzada, reducido por el propietario del inmueble, Darío Ibazeta, de 32 años, quien manifestó que el sujeto había ingresado a su domicilio y le había sustraído ropa que se encontraba tendida en la soga, además de una pala de hierro tipo recolectora de residuos.

Según el relato del damnificado, al escuchar ruidos en el fondo de la vivienda observó por una ventana cómo el sospechoso se llevaba los elementos. Al advertir la presencia del propietario, el acusado emprendió la fuga, arrojando los efectos sustraídos en la vereda. Tras una breve persecución, Ibazeta logró alcanzarlo a unos seis metros hacia el cardinal este del domicilio, sobre el costado sur del boulevard, donde lo redujo y dio aviso inmediato al 911.

El aprehendido fue identificado como Sergio Daniel Videla, de 31 años, domiciliado en Lote Hogar 33, departamento Pocito. En el procedimiento se secuestraron un toallón de colores, varios pantalones largos y cortos de distintas marcas y una pala de hierro.

Intervino la UFI Flagrancia, y se hizo presente en el lugar el ayudante fiscal Andrés Cerutti, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia. Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría 6ª, recibiendo el procedimiento el oficial ayudante Esteban Olivares.