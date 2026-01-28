Ante el incremento de casos de la variante de la Gripe H3N2, la provincia de San Juan pudo comprobar que, hasta el momento, los casos sospechosos detectados y analizados, dieron negativo.

En un reporte emitido por el Instituto Malbrán, donde fueron estudiadas las muestras a pedido del Ministerio de Salud Pública de la provincia, indicó que no se detectó la presencia de esta nueva variante. La situación generó preocupación después de conocerse el fallecimiento de una persona en Mendoza por esta gripe hace una semana.

Sin embargo, las autoridades sanitarias recomendaron no disminuir las medidas de prevención y sobre todo, la aplicación de la vacuna antigripal –que en los centros de salud se extendió hasta el 31 de enero- y que por ahora es el principal instrumento de defensa y protección para evitar cuadros graves e internaciones.En tanto, el Ministerio de Salud de la Nación constató de 28 casos confirmados de influenza A (H3N2) en 14 provincias, lo que representó un incremento superior al 100% respecto del reporte anterior y una circulación inusual en pleno verano.

Vigilancia Epidemiológica Provincial, por su parte, continúa aconsejando a la población de aplicarse la vacuna antigripal, mantener el lavado frecuente de manos, limpiar superficies, ventilar ambientes cerrados y utilizar barbijo en caso de presentar síntomas respiratorios.

Resulta también importante, el aislamiento domiciliario ante la aparición de fiebre, dolor corporal, tos u otros signos compatibles, para reducir la transmisión del virus.