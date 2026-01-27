Un procedimiento policial se llevó a cabo en la tarde de este lunes en el barrio Sierras de Marquesado, en la localidad de La Bebida, departamento Rivadavia, donde personal del móvil 78 secuestró una amoladora Black & Decker de tamaño mediano cuya procedencia es investigada, el llamado alertaba sobre un sujeto que la ofrecía a la venta la herramienta en la vía pública.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos fueron comisionados por el 911 donde entrevistaron a la persona que realizó el aviso. Una mujer quien manifestó que un hombre estaba vestido con ropa oscura, estaba ofreciendo la herramienta a cambio de dinero.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso emprendió la huida en dirección al Lote Hogar 34, arrojando la amoladora durante la fuga y perdiéndose de vista entre las viviendas de la zona. El elemento fue inmediatamente secuestrado por el personal actuante.

Durante el procedimiento, y al arribo del móvil policial, varias personas comenzaron a arrojar elementos contundentes contra los efectivos, por lo que se dispuso el traslado del objeto secuestrado y de las actuaciones a la base de la Comisaría 38ª, a fin de resguardar la integridad del personal.

Posteriormente, se dio intervención al Sistema Acusatorio, siendo puesto en conocimiento el ayudante fiscal Martín Morando, quien dispuso la realización de actuaciones preliminares para establecer la procedencia de la herramienta secuestrada y determinar si guarda relación con algún hecho delictivo denunciado.