Un operativo policial permitió recuperar una motocicleta robada este martes al mediodía, luego de que tres sujetos abandonaran el rodado y huyeran al advertir la presencia de la Policía en el interior del barrio Arenales, en Capital.

El rodado había sido denunciado como robado este martes.

Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 13:00 horas, personal fue comisionado por el Cisem ante el aviso de tres hombres con el torso desnudo que se desplazaban en una motocicleta negra. Al arribar al lugar, los efectivos observaron a los sujetos junto al rodado, quienes al notar la presencia policial arrojaron la moto y escaparon a pie hacia el interior del barrio René Favaloro.

Ante la situación, se solicitó colaboración, arribando al lugar un móvil de la Comisaría 26ª, que procedió al traslado de la motocicleta, una Yamaha FZ, color negro y gris, dominio 589-HLS, con número de motor 1ES1022457.

Con el número de chasis y motor, más la documentación, el damnificado podrá recuperar el rodado.

Posteriormente, ya en sede policial y tras realizar las verificaciones correspondientes en el sistema WebMail, se constató que el rodado había sido sustraído y denunciado en Comisaría 4ª, bajo el Legajo N° 42/26, caratulado Robo, con intervención de la UFI Delitos Contra la Propiedad.

La fiscalía interviniente a cargo del doctor José Emanuel Gálvez dispuso que se remita el acta de procedimiento, que la motocicleta sea sometida a pericias de rigor y el damnificado sea citado para el reconocimiento y posterior entrega del rodado, continuando la investigación para dar con los autores del hecho.