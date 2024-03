Daniel Soria, de 28 años, junto a la directora de la Escuela Albergue Provincia de San Luis, inició una campaña solidaria para recolectar agua potable para los niños que asisten al lugar. Los pequeños pertenecen a la comunidad huarpe del departamento 25 de Mayo y la zona donde viven no cuenta con los servicios esenciales para subsistir.

Soria dialogó con DIARIO HUARPE y comentó que hace años realiza distintas actividades en el departamento y vio la difícil situación que vivían los niños de la comunidad originaria que asisten a la escuela porque nunca contaron con los servicios esenciales como agua potable.

Según contó, sus habitantes nunca contaron con los servicios esenciales como agua potable. Incluso recién hace unos años pudieron conseguir tener electricidad. En el lugar se encuentra la Escuela Albergue Provincia de San Luis, donde asisten todos los niños. Si bien Soria comentó que desde Gobierno envían una cantidad necesaria para abastecer a todos los niños que asisten al establecimiento, la misma no sería suficiente, puesto que llega un momento en que ya no tienen agua potable para beber y deben consumir la que guardan de las lluvias, aunque no llueve con frecuencia en la zona.

Por esta razón, el estudiante de Psicología junto a la directora de la escuela, Lila Trigo, proyectaron una campaña solidaria para reunir la cantidad de agua potable necesaria para los niños de la institución.

Hace dos semanas que comenzó la campaña y hasta el momento una empresa gastronómica de la provincia prometió 2.000 botellas de agua mineral. Además, ya se están comunicando personas que quieren donar algunos pack de botellas, contó Soria a este medio.

Soria dijo que esperan que los sanjuaninos pueda ayudarlos y de esta manera llevar a los niños de Las Trancas la cantidad necesaria para que no deban reducir su consumo. “Es algo tan esencial y es muy lamentable la situación que viven la comunidad originaria. No pueden satisfacer las necesidades básicas, por eso es que comenzamos con esta iniciativa. Queremos ayudar con lo que podamos a los pequeños de la escuela”, enfatizó.

Para colaborar

Para quien quiera ayudar con lo que está en sus manos, puede comunicarse con Daniel Soria mediante sus líneas telefónicas: 2645206256 (WhatsApp) -2645572870 (llamadas).