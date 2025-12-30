Inseguridad y un Chile más caro: las claves de la histórica baja del turismo argentino en Agua Negra

La temporada turística en el Paso Internacional de Agua Negra, el principal nexo entre San Juan y la región de Coquimbo en Chile, está registrando una baja histórica que ha encendido las alarmas en el sector turístico de ambos lados de la cordillera.

Según datos oficiales de la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, en comparación con el mismo período de 2024, el ingreso de turistas argentinos ha caído en un 66% hasta el 28 de diciembre. Mientras que el año pasado habían cruzado 15,266 personas, en lo que va de esta temporada solo lo han hecho 5.301.

Esta drástica reducción no se explica por un solo motivo, sino por una convergencia de factores que incluyen una arraigada percepción de inseguridad y, de manera fundamental, una ecuación económica desfavorable que ha invertido el tradicional atractivo del "turismo de compras" en Chile para los argentinos.

La percepción de inseguridad como principal freno

La sensación de inseguridad en los destinos chilenos, particularmente en la Región de Coquimbo y su capital, La Serena, emerge como el factor más citado por las autoridades para explicar esta caída. Belén Barboza, secretaria de Turismo de la Provincia de San Juan, fue contundente al señalar que "el comentario aquí es tremendo entre la gente respecto a la inseguridad, los hechos, y los medios lo aseveran día a día también". Según su visión, la cobertura constante de casos de robos de vehículos, especialmente camionetas a turistas argentinos, está disuadiendo los viajes. La preocupación ha escalado a las más altas esferas locales. Daniela Norambuena, alcaldesa de La Serena, reconoció públicamente la existencia de bandas criminales organizadas especializadas en el robo de vehículos y pidió mayor apoyo al gobierno central.

No obstante, las autoridades policiales chilenas aseguran que los delitos han disminuido. Según reportes oficiales, los robos de vehículos en la región han caído un 22% en comparación con la temporada anterior. El jefe de la Prefectura Provincial de la PDI, Jaime Lazo, afirmó que "es muy poca la cantidad de personas de esta nacionalidad que han sido víctimas de un delito". Esta discrepancia entre las estadísticas oficiales y la percepción pública parece estar en el corazón del problema.

La compleja ecuación económica para el turista

Más allá de la seguridad, el factor económico está jugando un papel determinante. La ecuación que hasta hace un año favorecía el "turismo de compras" en Chile se ha invertido significativamente debido a la combinación de una inflación doméstica muy elevada en Argentina y un tipo de cambio que encarece los precios chilenos.

Un Chile más caro para el bolsillo argentino: A diferencia de períodos anteriores, cuando la devaluación del peso chileno convertía al país vecino en un destino de compras atractivo, la situación actual ha cambiado. Según los tipos de cambio del mercado medio vigentes a fines de diciembre, 1 peso argentino (ARS) equivale a aproximadamente 0.62 pesos chilenos (CLP). En la práctica, esto significa que un turista argentino debe gastar una mayor cantidad de sus pesos para adquirir la misma cantidad de pesos chilenos, encareciendo directamente todos los productos y servicios en Chile.

El impacto de la inflación doméstica: Esta desventaja cambiaria se potencia con la pérdida de poder adquisitivo en Argentina. La inflación interanual en el país cerró noviembre de 2025 en un 31.4%, un nivel exponencialmente más alto que la inflación chilena, que se mantuvo en un 3.4% a doce meses. Este contexto inflacionario local contrae el poder adquisitivo general de los argentinos, haciendo que cualquier gasto en moneda extranjera, como un viaje a Chile, represente un esfuerzo económico mucho mayor.

El costo creciente del viaje: El encarecimiento se extiende a todos los componentes del viaje. En Argentina, el precio de los combustibles, un insumo crítico para un viaje por carretera, experimentó incrementos significativos durante 2025, con subas que superaron a la inflación. Sumado a los costos de peajes, alojamiento y comida en Chile, el viaje completo se percibe ahora como una inversión considerablemente más onerosa.

Normativas estrictas y el panorama actual en el paso

Otro elemento que influye en la decisión de viajar es el conocimiento de las estrictas normas y multas vigentes en Chile. Infracciones comunes entre turistas, como arrojar colillas de cigarrillo en la playa o consumir alcohol en espacios públicos, pueden resultar en sanciones económicas cuantiosas. Por ejemplo, la denominada "Ley Chao Colillas" contempla multas que, al ser convertidas a pesos argentinos, pueden superar los 380.000 pesos, añadiendo un factor de preocupación y costo potencial al viaje.

El resultado de esta convergencia de factores es evidente en el paso mismo. Mientras que otros cruces fronterizos argentino-chilenos, particularmente los de la provincia de Mendoza, reportan largas filas y congestión en esta temporada, el Paso de Agua Negra opera con fluidez, sin demoras significativas y con un tránsito vehicular muy por debajo de su capacidad. Este contraste refleja de manera tangible cómo las preocupaciones por seguridad y, sobre todo, las adversas condiciones económicas, han redirigido o simplemente detenido el flujo tradicional de turistas.