El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio a conocer la tasa de referencia que deberá utilizarse para calcular la actualización de los montos en los juicios laborales, en el marco de la reciente reforma laboral. La entidad también publicó una serie histórica del indicador y habilitó una calculadora online para facilitar el cálculo de intereses.

Según informó el organismo, la tasa que se aplicará corresponde al promedio ponderado de la tasa efectiva diaria que los bancos pagan por los depósitos a plazo fijo en pesos a 30 días. Este indicador, conocido como tasa pasiva, será el parámetro utilizado para actualizar los montos adeudados en los litigios laborales.

El Banco Central detalló además que la base histórica de esta serie comienza el 3 de junio de 1993 y se actualiza de manera diaria. El objetivo es que tanto los tribunales como las partes involucradas en los procesos judiciales puedan utilizar un indicador homogéneo y vigente para calcular los intereses correspondientes en cada caso.

De esta manera, la nueva referencia busca unificar criterios en los cálculos que se realizan durante los juicios laborales, evitando diferencias entre distintas metodologías utilizadas por juzgados o peritos.

Junto con la publicación de la serie estadística, el BCRA también habilitó una calculadora online destinada a simplificar la estimación de los montos actualizados. La herramienta permite obtener el cálculo de intereses de forma automática a partir de dos datos básicos.

Para utilizarla, los usuarios deben ingresar el monto inicial del reclamo y el período de tiempo que se desea considerar. Con esa información, el sistema aplica la tasa pasiva correspondiente y determina el valor actualizado.

La medida forma parte de la implementación de los nuevos criterios establecidos por la reforma laboral y busca aportar mayor transparencia y previsibilidad a los cálculos que se realizan dentro del sistema judicial.