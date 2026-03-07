La Asociación del Fútbol Argentino, presidido por Chiqui Tapia cerró un acuerdo con Google que pasará a ser el Main Sponsor Global de la selección de fútbol. El convenio dejó afuera a Marcos Galperin, el jefe de Mercado Libre que había buscaba ser el principal sponsor del equipo de Lionel Messi.

La AFA anunció este jueves la incorporación de Google como Sponsor Global de la selección. Según se informó Gemini, la inteligencia artificial de la empresa tecnológica multinacional, será el eje central del convenio y tendrá presencia de marca exclusiva en la indumentaria de entrenamiento oficial de la Selección Argentina.

El “nuevo equipamiento” aparece en las imágenes que difundió la Asociación del fútbol argentino con Lionel Messi como uno de sus naturales protagonistas.

“Esta alianza estratégica une al campeón del mundo con la empresa líder global en innovación y representa un hito significativo que acerca al deporte con la tecnología, integrando los beneficios de la IA en la cultura del fútbol”, dice el comunicado.

Para la AFA, la llegada de Google refuerza el atractivo internacional del proyecto de selecciones nacionales y confirma el interés de compañías líderes del ámbito tecnológico por vincularse con el fútbol y su capacidad de proyección global.

Además de Google, la asociación que preside Tapia cuenta con otros sponsors principales: Lexar, una marca líder global especializada en soluciones de memoria y almacenamiento, y Adidas, la compañía multinacional alemana líder en el mercado de calzado, ropa y equipamiento deportivo.

El acuerdo dejó afuera a Galperin que buscaba ese sponsoreo. En octubre del año pasado, Mercado Libre y la AFA habían firmado un acuerdo por el cual la empresa de comercio electrónico pasaba a ser el nuevo Naming Sponsor de la Liga Profesional de Fútbol para los torneos de 2026 y 2027.

El acuerdo estableció que la máxima categoría del fútbol argentino llevará el nombre de la compañía líder en comercio digital de Latinoamérica hasta diciembre de 2027.