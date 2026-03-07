El actor Gerardo Romano denunció que fue víctima de un intento de estafa mientras realizaba temporada teatral en Mar del Plata. Delincuentes lo llamaron por teléfono y le hicieron creer que su hija estaba detenida en Montevideo, Uruguay, para exigirle más de 50 mil dólares a cambio de su liberación.

Según relató el propio Romano, la situación lo tomó completamente por sorpresa y durante varios minutos creyó que la historia era real. “Fue un momento horrible, porque la que estaba involucrada era mi hija de 20 años que vive en Montevideo y casi suspendo todo y viajo para allá”, contó el actor.

El engaño comenzó cuando recibió la llamada de un supuesto policía uruguayo que le explicó que su hija había sido víctima de un asalto. De acuerdo con el relato de los estafadores, durante el episodio uno de los delincuentes había sacado un arma y otra persona lo habría matado, lo que derivó en la detención de la joven.

Minutos después, en la misma llamada, apareció una voz femenina que simulaba ser su hija. “Era mi hija que me contaba todo lo que había pasado. Jamás dudé porque era totalmente creíble y me empecé a desesperar”, explicó Romano sobre el momento de angustia que vivió.

Durante la conversación, los supuestos policías le dijeron que la joven podía realizar una sola llamada y que no debía cortar la comunicación. En ese contexto, le exigieron el pago de 55 mil dólares para cubrir la fianza y lograr su liberación.

Sin embargo, en un momento el actor decidió cortar la llamada y comunicarse con la madre de la joven para verificar la situación. Tras varios minutos de incertidumbre, lograron ubicarla en una playa de Montevideo y comprobar que se encontraba en perfecto estado de salud.

“Cuando me volvió a llamar para contarme me sentí muy feliz”, expresó el actor, aliviado tras confirmar que todo había sido una maniobra delictiva.

Romano también advirtió que los estafadores manejaban información personal sobre él y su familia, lo que hizo más creíble el engaño. “Yo que soy un profesional en darme cuenta si algo es falso o no, no pude saberlo”, concluyó.