San Lorenzo está muy cerca de cerrar la incorporación de Rodrigo Auzmendi, delantero de Banfield que semanas atrás también estuvo en el radar de Boca durante el mercado de pases. Si la operación se termina de definir en las próximas horas, el atacante de 25 años podría quedar a disposición del entrenador Damián Ayude e incluso debutar frente al Xeneize en la Bombonera.

El interés de Boca por el jugador se había enfriado cuando la dirigencia de Banfield solicitó alrededor de 2 millones de dólares por el 100% del pase. En Brandsen 805 consideraron elevado ese monto y decidieron avanzar por otras opciones para reforzar el ataque.

Sin embargo, el escenario cambió con el paso de las semanas y la negociación tomó otro rumbo. Banfield abrió la puerta para desprenderse del delantero por una cifra menor en una operación que incluye al club mexicano Querétaro, con el que mantiene una deuda cercana al millón de dólares por el pase de Martín Río.

En ese contexto, el club del sur propuso transferir a Auzmendi al conjunto mexicano como parte de pago. El problema es que el equipo azteca no cuenta con cupo disponible en este libro de pases, lo que obligó a buscar una solución alternativa para destrabar la situación.

Ahí apareció San Lorenzo. La idea es que el delantero llegue a préstamo al Ciclón durante este período antes de concretar su eventual transferencia definitiva a México. De esa manera, el club de Boedo podría sumar un refuerzo en ofensiva mientras se resuelve el esquema final de la operación.

Si la negociación se confirma, Auzmendi podría tener un estreno de alto voltaje. El próximo compromiso de San Lorenzo será frente a Boca, el miércoles desde las 19:45 en la Bombonera, por la fecha 10 del Torneo Apertura, un escenario que podría marcar el debut del delantero que hace poco también interesaba en el club de la Ribera.