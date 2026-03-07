El partido entre Huracán y River, programado para el próximo jueves a las 21:30 en el estadio Tomás Adolfo Ducó por la fecha 10 del Torneo Apertura, podría disputarse sin público debido a un problema de seguridad en las inmediaciones del estadio. La decisión final dependerá de los informes técnicos que analizan el estado de un edificio cercano que sufrió un derrumbe parcial días atrás.

La situación se originó tras la caída de una estructura en las cercanías del estadio del Globo, lo que encendió las alarmas de las autoridades y obligó al club a jugar su último partido como local sin la presencia de hinchas. En ese contexto, Huracán recibió a Belgrano por la fecha 8 a puertas cerradas como medida preventiva mientras se evaluaba el riesgo en la zona.

Ahora, el escenario podría repetirse para el duelo ante River, uno de los encuentros más atractivos de la jornada, que además marcará el debut de Eduardo Coudet como entrenador del conjunto millonario.

Según trascendió, entre lunes y martes se conocerá el informe técnico definitivo sobre el estado del edificio afectado, que todavía presenta riesgo de desprendimientos o incluso un posible nuevo derrumbe.

En paralelo, Defensa Civil de la Ciudad de Buenos Aires también elaborará un reporte sobre las condiciones de seguridad en los alrededores del estadio. Con esos documentos, las autoridades deberán decidir si el encuentro puede disputarse con público, con aforo reducido o directamente a puertas cerradas.

Otra de las alternativas que se analizan es trasladar el partido a otro estadio, aunque esa opción no sería bien vista por la dirigencia de Huracán, que busca mantener la localía en Parque Patricios. Por ahora, todo queda sujeto a la evaluación de los especialistas y a la decisión final de las autoridades en los próximos días.